2 TIR çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

Kaza; Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzeri Çobandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR önünde seyir halinde olan bir başka TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR sürücüsü ağır yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR'ın içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı TIR sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.