AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: "Büyük Türkiye hayalini kadınlarla gerçekleştireceğiz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in başkanlığında AK Parti Genel Merkez Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ayşe Keşir toplantıya ilişkin şunları dile getirdi:

AK Parti kadın kolları geleneği olan bir kurum. 20 yıllık önemli bir birikim elde etti. Cumhurbaşkanımıza kadını karar alma mekanizmasını ve siyasal katılımı ile ilgili verdiği cesaret sahip çıkma motivasyon kurumu çok güçlendirilen bir olgu oldu. AK Parti hiçbir şeyi tesadüfen yapan bir parti değil. Biz 2002 seçim beyannamemizde töre namus cinayetleriyle, kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi söylüyoruz. Her seçim beyannamemizde buna yeni hedefler koyuyoruz. Güncel sorunlara ilişkin veya aldığımız kararları geliştirmeye yönelik pek çok yeni hedef koyuyoruz ve bugüne kadar bu şekilde geldik.



AK PARTİDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYŞERİ VAR

Kadın politikaları üzerinden siyaset yapanlar AK Partiye aslında öğretecekleri değil AK Parti'den öğreneceği çok şey var. Özellikle kalkınma perspektifiyle siyaset yapan bir partiyiz. Büyük Türkiye hayalimiz var. Kadın da bizim için o anlamda nüfusla birlikte beşeri sermaye unsuru. Kalkınma hedefinden bahsediyorsak mütalaa eğitim başta olmak üzere kadının güçlendirilmesini konuşmak zorundayız. Ak parti bu perspektifle hareket ediyor. Bugüne kadar kadını dışlayanlar kadını yasaklı zihniyetlerle kadını toplum dışına itenler kadının beşeri sermayeyi güçlendirmesinden uzak duruyorlar. Bu anlaşa istihdam verilerimiz siyasal ve karar alma mekanizmalarına katılma arzu ettiğimiz hedefler ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda olan.



HİÇBİR ŞEYİ TESADÜFEN YAPMIYORUZ

İyi hal uygulamalarını yeniden değerlendiriliyoruz, Zorlaştırıyoruz. Kimse kravat taktığı İçin artık iyi hal indiriminden yararlanmayacak. Töre namus cinayetlerini önlemek içim ağırlaştırılmış suç kapsamına almıştık. Bugün AK Parti'nin kararlı duruşu sayesinde Türkiye'de töre namus cinayetler neredeyse yok denecek kadar azdır. Yeni gelecek düzenleme ve teklifle artık kadına karşı işlenen cinayet ve suçları da ağırlaştırılmış suç kapsamına alınacak ve benzer bir yöntem izlenecek. AK Parti hiçbir şeyi tesadüfen yapmıyor.



KADIN EMEĞİ PROJESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Özellikle son bir yılda hem uluslararası hem yerleşe bazı projeler geliştirdik. Bunların arasından kadın emeğini çok önemsiyoruz. Beşeri sermaye vurgusundan dolayı. Kadın emeği buluşmalarını 60 ilde tamamladık hedefimiz bir kaç ay içinde 81 ili tamamlamak.



BÜYÜK TÜRKİYE HAYALİNE YAKLAŞIYORUZ

Hanımefendinin himayesindeki eğitim projemiz sahada karşılık buldu. İlk tanıtımı yaptınız hafta 21 bini aşkın kadın yeniden lise kaydı yaptırdı. Eğitimle istihdamla güçlendirilmiş kadın aslında beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve büyük Türkiye idealine bir adım daha yaklaşmak demek. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Nüfusun yarısını oluşturan kadınları dışlamak, potansiyelimizin ve gücümüzün yarısından vazgeçmek denektir' biz de bunu yapmayacağız. Türkiye'nin hiçbir insan gücünden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok.



BU YIL ASKERLİK KADAR ÖNEMLİ

Saha çalışmalarını önemsiyoruz sahayı merkezden yönetmek değil yerinde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Sandık esaslı çalışmaları arkadaşlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. Ev toplantıları düzenliyoruz. Önümüzdeki bir yıl var. Bu bir yıl bizim için askerlik kadar önemli.

Hem il teşkilatları hem genel merkezde kadınlar son derece azimli ve gayretli. Eski Türkiye'nin mağdurları bu kadınlar. Yeni Türkiye'nin kazanımlarını biliyorlar. Bu kazanımların artarak devam etmesi yönünde kadın kolları teşkilatlarımızın ciddi bir çabası var. 8 Mart dünya kadınlar günü vesilesiyle teşkilatlarında görev yapan kadınların emek ve alın terlerine şükranlarımı sunuyorum. Ak partinin her başarısının altında her kadının emeği var. Siyasetin emekçisi kadınlara şükranlarımı sunuyorum.