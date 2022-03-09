Alanya Belediyesi’nden marketlere stokculuk denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çeşitli faktörlerden dolayı fiyat artışı yaşanan temel gıda ürünlerinde olası stokçuluk durumuna karşı market ve toptancılarda denetim gerçekleştirdi. Satış noktalarının raf ve depolarında denetim gerçekleştiren ekipler, rafları boş bırakıp depolarında başta yağ olmak üzere çeşitli tüketim malzemesi bulunan işletmelere tutanak tutup ceza yazdı. Ekipler ayrıca, etiket bulundurulup bulundurulmadığı, kasa-etiket fiyat farkı olup olmadığını da kontrol etti.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Bu gibi denetimlerin sürekli devam edeceğini, stokçuluğa karşı mücadele vereceklerini belirten Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Piyasanın hareketli olmasından ve küresel etkilerden dolayı stokçuluk durumuna karşı Alanya Belediyesi olarak kendi yasal tedbirlerimizi alıyoruz. Stokçuluğun önüne geçmek adına marketlere, zincir marketlere ve toptancılara denetim gerçekleştiriyoruz. Kurallara aykırılık tespit edilen işletmelere de cezai işlem uyguluyoruz. Denetimlerimizi belirli aralıklarla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.