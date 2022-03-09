Anadolu Adliyesi’nde savcıya saldırmıştı! Yakalama kararının ardından tutuklandı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde 4 Mart tarihinde meydana gelen iddiaya göre Cumhuriyet Savcısı O.S. bir dosyada taraf olan Gökmen Y.(44) isimli kişi tarafından saldırıya uğradı. Polis memuru, güvenlik görevlisi ve katiplerin önünde savcıya önce hakaret eden şüpheli, ardından savcıya saldırarak darp etti. Sonrasında olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memuruna yönelik hakaret edip saldırıda bulunduğu öğrenilen adam gözaltına alındı. Olaydan sonra Cumhuriyet savcısının darp raporu alarak şüpheliden şikayetçi olması sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

Şüpheli Gökmen Y., savcılık sorgusunun ardından, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Kamu görevlisini kasten yaralama', 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında boksör olduğunu ve kimseye zarar vermek istemediğini söyleyen şüpheli, Hakimlik tarafından 1 aylık ev hapsi ve imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

'DEVLET KORUMASINDA OLAN KİŞİLERE SALDIRI NİTELİĞİNDEDİR'

Cumhuriyet Savcısının şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz ettiği öğrenilirken İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Gökmen Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme, kararında kuvvetli suç şüphesinin varlığı gösteren somut delillerin bulunduğunu belirterek meydana gelen suçun işleniş şekli, suçun önemi düşünüldüğünde özellikle adli yargılanmanın bir parçası olan ve görevi başında bulunan bir Cumhuriyet Savcısına bir takım haksız istinatlarla birlikte fiili saldırıda bulunulduğunu vurguladı.

HAKSIZ VE YERSİZ İTHAMLARDA BULUNDUĞU VURGULANDI

Ayrıca mahkeme, şüphelinin Cumhuriyet Savcısıyla birlikte olayı yatıştırmaya yönelen güvenlik görevlisine ve olay anı itibariyle olay yerinde bulunan Cumhuriyet Savcısı ve güvenlik görevlisi gibi devletin koruması altında bulunan müştekiye yönelmesi, Cumhuriyet Savcısının görevi sebebiyle şüphelinin haksız ve yersiz ithamlarıyla bu ithamlar karşısında nezaketle kendisini uyaran savcıya karşı görevini yapmasını engellemeye yönelik hareketlerde bulunması, kaçma şüphesi olması ve uygulanabilecek diğer güvenlik tedbirlerinin yetersiz olabileceği gerekçeleriyle itirazı kabul etti.

'YAKASINA YAPIŞTIM AMA VURMADIM'

İtirazın kabulünün ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli Göksel Y., bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2. kez savunma yapan şüpheli, 'Savcı beyin baktığı dosyada hayati tehlikem vardır. Boksör olduğum için birine vurmak istesem zaten vururum. Ama savcıya vurmadım. Yanındakilere 'bunu alın' deyince yakasına yapıştım. Rüşvetçi sözünü de savcıyı kastederek söylemedim. Beni odadan çıkardılar zaten. Adalet istiyorum' dedi.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI

Mahkeme ise şüpheli Gökmen Y.'nin kaçma şüphesinin olması, delillerin tam toplanmış olmaması, kamera görüntülerinin olması gerekçeleriyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.