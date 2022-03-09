Bakırköy Adliyesi’nde avukata saldırmışlardı: Flaş gelişme!

Olay dün akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda meydana geldi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar suçundan tutuklu yargılanan sanık M.A. bugün görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezası aldı.Cezanın açıklanmasının ardından sanığın oğulları K.E.A. ve M.E.A., duruşma salonundan çıkan mağdur avukatı Mehmet Ç.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. Saldırının ardından burnu kırılan avukata ilk müdahale adliye koridorunda yapıldı ve hastaneye götürüldü. Olayın ardından Polis ve adliyenin güvenlik memurları saldırganları gözaltına aldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden M.E.A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli K.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.