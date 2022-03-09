Başkan Erdoğan talimat verdi: İlk destek Konya’dan geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren; boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilmesiyle ilgili karar sonrası ilk destek programı Konya'da gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Konya Valiliği koordinasyonunda Konya'da atıl durumda bulunan tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Konyalı çiftçiye yüzde 75 hibe destekli sertifikalı arpa, nohut ve mercimek tohumu desteğinde bulunuldu.

"KONYA'NIN ÜRETMESİ DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Türkiye'de ekilmedik toprak kalmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimizle birlikte 1.100 çiftçimize tohum desteğinde bulunduk. Zaten Yeni Büyükşehir Yasasından itibaren çiftçimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Konya'nın üretmesi önemli. Konya'nın üretmesi sadece Türkiye için değil, dünya için önemli. Çiftçilerimiz ürettiği sürece biz destek olmaya devam edeceğiz." ifade etti.

KONYA TARIMI İÇİN 3 YILDA 120 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Özellikle Yeni Büyükşehir Yasası'ndan sonra ilçelerimizde kalkınmanın anahtarı olarak gördüğümüz tarım konusunda çok ciddi desteklerde bulunuyoruz. Son 3 yılda yaklaşık 55 milyon liralık fide, fidan ve tohum makinesi desteğinde bulunduk. Ayrıca KOP İdaresi desteğiyle küçük ölçekli sulama projelerine de 65 milyon olmak üzere toplamda 120 milyon liralık bir kaynak aktardık." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak atıl arazilerin değerlendirilmesi konusunda başka örnek çalışmalar da yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Kullanılmayan atıl arazilerin tarımsal üretime susuz tarım modeliyle dahil edilmesi için geçen yıl Meram ve Kulu ilçelerimizde üretim yaptığımız yaklaşık 2 milyon metrekare araziden elde edilen arpayı Kastamonu ve çevresinde selden zarar gören üreticilerimize göndermiştik. Yine Kulu Acıkuyu'da bulunan arazimize bu yıl buğday ekimi gerçekleştirdik. Meram Çomaklı'daki arazimize de bu ay kurak iklim koşullarına dayanıklılığı ile dikkat çeken, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yetiştirilen ve ekonomiye önemli katkısı olan ASPİR ekimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Konya Valiliği koordinasyonunda toplam 736 bin 500 kilo sertifikalı arpa, nohut ve mercimek 27 ilçede 38.900 dekar alandaki atıl halde bulunan ve nadasa bırakılan arazilere ekilecek.

Yaklaşık 10 milyon lira bütçeye sahip olan proje doğrultusunda 255'i kadın olmak üzere toplam 1.100 çiftçiye tohum desteği sağlanarak hem üreticilere hem de ülke ekonomisine önemli katkı sunuldu.