Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil’den Rusya'dan yola çıkan gemilerle ilgili açıklama

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in yaptığı açıklama şu şekilde;

Rus limanlarında bekletilen Türkiye'ye gelecek ayçiçek yağı yüklü gemilerden dördü yurda doğru yola çıktı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Karadeniz kıyılarındaki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili sorunumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleri ve girişimleri ile çözülmüştür. İftiharla söylemek isteriz ki; sadece Türkiye'ye gelecek siparişleri taşıyan gemilere izin verilmiş ve gemilerimiz de ülkemize doğru yola çıkmıştır.



Bu vesileyle, sorunun çözümü için çaba harcayan başta Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza ve tüm çalışanlarına en derin şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ederiz.