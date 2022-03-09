Haberler Gündem Haberleri Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil’den Rusya'dan yola çıkan gemilerle ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 9.3.2022 20:36

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil’den Rusya'dan yola çıkan gemilerle ilgili açıklama

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği BYSD Başkanı Büyükhelvacıgil’den Rusya’dan yola çıkan gemilerle ilgili açıklama

Rus limanlarında bekletilen Türkiye'ye gelecek ayçiçek yağı yüklü gemilerden dördü yurda doğru yola çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." denildi. Konuyla ilgili Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’den de açıklama geldi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in yaptığı açıklama şu şekilde;

Rus limanlarında bekletilen Türkiye'ye gelecek ayçiçek yağı yüklü gemilerden dördü yurda doğru yola çıktı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Karadeniz kıyılarındaki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili sorunumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleri ve girişimleri ile çözülmüştür. İftiharla söylemek isteriz ki; sadece Türkiye'ye gelecek siparişleri taşıyan gemilere izin verilmiş ve gemilerimiz de ülkemize doğru yola çıkmıştır.


Bu vesileyle, sorunun çözümü için çaba harcayan başta Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza ve tüm çalışanlarına en derin şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ederiz.

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Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil’den Rusya'dan yola çıkan gemilerle ilgili açıklama
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