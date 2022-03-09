Cinayetten serbest kaldı; polisi şehit etti! Tam bir suç makinesi...

Şanlıurfa Polisi; bir "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" soruşturması kapsamında bir aracı takibe aldı. Durdurulmak istenen araçtaki Mehmet Aslan (40) sivil polislere ateş açtı.





Polislere yönelik düzenlenen hain silahlı saldırıda Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici başından, Polis Memuru Cemal Bozkurt ise sırtından ağır yaralandı. Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polis Memuru Cemal Bozkurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama ve Adam Öldürme olmak üzere toplam sekiz suç kaydı bulunan Mehmet Aslan'ın 2004 yılında "Adam Öldürme" suçundan tutuklandığı ve 2013 yılında cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "9 Mart 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında, ilimiz Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır. Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır. Şehit polis memurumuza Allah'tan (cc) rahmet ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı komiser yardımcımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.