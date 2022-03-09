Giriş Tarihi: 9.3.2022

Emine Erdoğan: Kadınlarımız Türkiye’yi geleceğe taşıyacak güç

Kadınların ışığının, karanlıkları aydınlattığı bir dünya diliyorum. Bilimde sanatta, sporda ve iş dünyasındaki başarılarıyla dünyanın her yerinde bayrağımıza rüzgâr olan kadınlardır. Bu güç, Türkiye’yi geleceğe taşıyacaktır