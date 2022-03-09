Emine Erdoğan: Kadınlarımız Türkiye’yi geleceğe taşıyacak güç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
'nın organizasyonuyla Cumhurbaşkanlığı
Millet ve Kongre Merkezi'nde 'Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü' programı düzenlendi. Şehit aileleri, kadın sanatçılar, sporcular, akademisyenler, bürokratlar ve iş dünyasının öncü kadınlarının bir araya geldiği etkinlikte konuşan Erdoğan şunları söyledi:
KADINLAR KALKINMANIN ANA AKTÖRÜ:
Kadınlarımız, toplumsal hayatın ve ailelerimizin olduğu kadar kalkınmanın da ana aktörleridir. Kadınların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için bir zarurettir. Milletimiz için koyduğumuz hedefleri, kadın ve erkek omuz omuza, dayanışma içinde gerçekleştirilecek.
ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS:
Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biridir. Tüm kurumlarımız, ama'sız, fakat'sız, hiçbir bahaneye geçit vermeden, şiddete 'sıfır tolerans' ilkesiyle, konuya yaklaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler
, İçişleri
ve Adalet
Bakanlıklarımız, yoğun bir mesai ve koordinasyon içindeler. Türkiye kadına yönelik şiddetle mücadelede dünyaya örnek uygulamalar ortaya koyuyor. Hükümet tek bir şiddet mağduru kalmayana kadar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, büyük bir kararlılık içinde.
SAVAŞLARI DURDURALIM:
Kadınların ışığının, tüm karanlıkları aydınlattığı bir dünya diliyorum. Bilimde, sanatta, sporda ve iş dünyasındaki başarılarıyla, dünyanın her yerinde, bayrağımıza rüzgâr olan kadınlardır. Bu güç, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak güçtür. Kadınların ve çocukların, savaşlardan orantısız etkilendikleri gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Gerek Ukrayna
'da, gerek dünyanın birçok mazlum coğrafyasında savaşlar, kadınların ve çocukların hayatlarını yok etmeye devam ediyor. Kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım.
MİLLİ MÜCADELENİN KAHRAMANLARI
KADIN sorunlarına derman olacak, medeniyet reçetelerimizi araştırmayı ihmal etmeyelim. Kadınların isminin çokça anıldığı bugünde, konuya biraz da kendi medeniyet penceremizden bakalım. Tarihimize dönüp bakarsak, sadece bugünün dünyasına değil, yarının dünyasına da rol model olacak, sayısız güçlü kadının ayak izini göreceğiz. Bizim esasımız, Bacıyan-ı Rum'dur, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarıdır, 15 Temmuz efsanesini yazan kadınlardır.
İŞGÜCÜNE KATILIM ARTTI
KADINLAR iş dünyasında artan sayılarla yer alıyor. Son rakamlara baktığımızda, 2002 yılında yüzde 27.9 olan kadınların iş gücüne katılma oranı, 2021 Aralık itibarıyla yüzde 33.6'ya yükseldi. Kadın istihdam oranı, yüzde 25.3'ten yüzde 29'a çıktı. Kayıt dışı çalışan kadın oranı, yüzde 72.5'ten yüzde 33.8'e geriledi. Kalkınma politikaları, toplumsal değişimi de hedefliyor.
BAKAN YANIK:
KADININ ADI VAR OLACAK
PROGRAMDA konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise şöyle konuştu: "Toplumların yaşadığı değişimi ve dönüşümü en çok hissedenler kadınlar olmuştur. Savaşlarda, pandemide, dünya sancılı dönemden geçiyorsa bu sancının ortasına hep kadın ve çocuklar vardır. Eli belinde motifi, kadını sembolize eden bir motiftir. Biz de kadınla ilgili artık bu sembolü kullanacağız. Bizim kültürümüzde kadının adı vardır, bundan sonra da hep olacaktır.