MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin grup toplantısında konuştu. Ayçiçek yağı üzerinden oluşturulan atmosfere dikkat çeken Bahçeli, iddiaların bütünüyle yalan, aldatma ve saptırmadan ibaret olduğunu vurguladı. Rusya
'nın Ukrayna
'ya yaptığı saldırıları da değerlendiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın aktif diplomasisinin, ateşkes ve barış umudunu canlı tuttuğunu ve bunun dünya için bir fırsat olduğunu söyledi. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:
ONURLARINI DA SATMIŞLARDIR
Talebi kamçılayarak ayçiçeği yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, rafların boşalmasıyla birlikte internette oluşan karaborsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan sorunların telafisi ve bitkisel yağ arzında herhangi bir sorun yaşanmaması maksadıyla gerekli tedbirlerin alındığı Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından açıklanmıştır. Ülkemizde 1 ya da 1,5 aylık tüketime yetecek ayçiçeği tohumu
ve ayçiçeği yağı kaldığına dönük iddialar bütünüyle yalandır, aldatmadır, saptırmadır. Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz bir sırada, iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir.
ORKESTRA ŞEFI YINE CHP'DİR
CHP yönetiminin bu yalana sarılarak, "yönetemiyorsunuz, sebep yağ fiyatları, hayat pahalılığı sonuçtur; Türkiye bunu hak etmiyor" sözleri bühtandır, kaos çıkarmaya dönük alçak bir kumpastır. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir.
Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi
olmuştur.
Akaryakıt ve yağ kuyruğundan bahseden siyasi keneler, asıl siz söyleyeniz, kimin kuyruğu, kimin uyruğu, kimlerin uydusu oldunuz? Bugünkü CHP varken, biliniz ki düşmana gerek yoktur. Zalimlerin vekâleti CHP'dedir. Küresel emperyalizmin kanlı eli CHP'nin üzerindedir. ANKARA
BEDELİNİ ÖDEMELİLER
VURGUNCULARIN yakasına yapışmak zorundayız. Fırsatçıların, fesat yuvalarının, karaborsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz. Marketlerde yağ kuyruğu oluşmasına kimler sebep olmuşsa bunun bedelini Türk mahkemeleri önünde ödemelidir.
KANDİL'İ ADRES GÖSTERDİ
CHP) TÜRKIYE'NIN ayağından çekiştirmeyi düşünüyor. Krizler olsun, hükümetler düşsün, koalisyon pazarlıklarında kavga gürültü olsun hesabı yapıyor. Türkiye'nin yerinde saymasını, dahası geriye sarmasını projelendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu geçti Bor'un pazarı, haydi sür merkebini Kandil'e. Bitti o sıkıntılı günler, geride kaldı kurulamayan hükümetler dönemi. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin yönetim hayatına hâkimdir, Cumhur İttifakı da Türk milletinin hadimidir. Zilletin güçlendirilmiş palavra sistemi çürük elmadır. Zillet ittifakı kabul etse de etmese de, razı olsa da olmasa da, işine gelse de gelmese de, Türkiye'nin istikameti dosdoğrudur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrunun ve lider ülke Türkiye'nin hamd olsun tescilidir.