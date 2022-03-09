Giriş Tarihi: 9.3.2022

En hafif tabirle şerefsizliktir

MHP LIDERI BAHÇELI: Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz bir sırada, iç işgalc ephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir