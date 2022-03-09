Erdoğan’dan şiddet mağduru kadına telefon: Artık yalnız değilsin

Tokat'ta geçtiğimiz yıl nisan ayında boşanmak üzere olduğu kocası Samet Ağ tarafından 23 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Özlem Ağ (30), olayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasıyla gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı, Tokat'ta yaşanan olaya değinerek Samet Ağ'ın 3 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Hemen araştırdık, hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Hemen irtibatı kurduk, Tokat Milletvekilimiz Özlem (Zengin) hanım takip edecek, ben de takip edeceğim" derken 'Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun' açıklaması dikkat çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde anne ve babası Fadime-Mehmet Demirel çiftinin yanında, 3 yaşındaki çocuğuyla kalan şiddet mağduru Özlem Ağ'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Bu saatten sonra yalnız değilsin' mesajı verdi. Aldığı telefon karşısında büyük mutluluk yaşayan ve duygulanan, desteğinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özlem Ağ, artık bu tür olaylar nedeniyle kimsenin canının yanmasını istemediğini ifade ederken kadınlara "Susmasınlar" çağrısı yaptı.

BABA DEMİREL'DEN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Yaşadığı saldırı nedeniyle hala sağlık problemleri yaşayan Özlem'in babası Mehmet Demirel de o dehşet dolu anlarda kızını korumak isterken bıçak darbelerinden yara almıştı. Tedavisi devam eden Baba Mehmet Demirel de kızını telefonla arayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkürlerini iletti.

Yaşanan korkunç olayın hem fiziksel hem psikolojik zararını henüz atlatamadıklarını ve çok zor günler geçirdiklerini ifade eden baba Demirel, "Televizyonlarda bu tip olayları hep görür duyardık ama insanın başına böyle bir olay gelmesi çok zormuş. Ben de olayda bacağımdan yaralandım. Tedavim devam ediyor. Hastaneye gidip geliyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın ne diyebilirim başka çok zor" diye konuştu.

Öte yandan 3 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest kalan Samet Ağ, olayın basına yansımasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.