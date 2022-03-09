Esenler, kara karşı tedbirlerini aldı

"Çarşamba gece yarısından itibaren 510 personelimiz, 65 araç ve iş makinemiz karla mücadelede görev alacak. Yaklaşık 247 kilometrelik yol ağımızı karla ilgili sıkıntı yaşatmadan sürekli açmanın gayretini ortaya koyacağız. Esenler'i 9 ana acil bölgeye ayırdık. Bu acil bölgeler çerçevesinde kar küreme araçlarımız, bir taraftan da ambulans ve diğer araçlarımızla, aynı zamanda çorba araçlarımız 5 günlük süre içinde sürekli çalışacaklar. İnşallah Esenler'de ve İstanbul'da biz üzerimize düşen görevleri yerine getirerek, hiçbir kardeşimizin karda zorlukla karşı karşıya kalmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şu anda araç, ekipman ve tuz stoku açısından bir sorunumuz yok. Tüm personelimiz koordine edilmiştir. Perşembe sabahından itibaren hem personelimiz hem de araçlarımız görev yerlerinde olacaklar."