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Giriş Tarihi: 9.3.2022 14:55

Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

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Eyüpsultan’da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

İstanbul için verilen yoğun kar uyarılarının ardından Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantı sonrasında Eyüpsultan Belediyesi karla mücadele kapsamında tedbirlerini aldı. İlçede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 274 personel, 14 iş makinesi, 47 kar küreme aracı ve 30 kamyon görevlendirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan uyarı üzerine Eyüpsultan Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı 274 personel, 14 iş makinesi, 47 kar küreme aracı ve 30 kamyon görevlendirildi. Ekipler, ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolların kapanmasını önlemek amacıyla 24 saat boyunca iki vardiya sisteminde çalışacak. Ekipler gerekli görülen noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacak.

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Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı
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