Eyüpsultan’da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan uyarı üzerine Eyüpsultan Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı 274 personel, 14 iş makinesi, 47 kar küreme aracı ve 30 kamyon görevlendirildi. Ekipler, ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolların kapanmasını önlemek amacıyla 24 saat boyunca iki vardiya sisteminde çalışacak. Ekipler gerekli görülen noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacak.