FETÖ’cü eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üyelerini tek tek yakalayarak darbe indiriyor. Özel ekip, hakkında arama kararı bulunan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç'i takibe aldı.

'FETÖ/PDY üyeliği'nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dinç'in, önce kayıtsız olarak saklandığı ev daha sonra yine kayıtsız çalıştığı iş yeri belirlendi. Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda Dinç'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa Dinç, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.