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Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:04

FETÖ’cü eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’cü eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile aralıksız mücadele etmeye devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurduğu özel ekip, FETÖ/PDY Üyeliği’nden hakkındaki 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç’i saklandığı iş yerinde yakaladı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üyelerini tek tek yakalayarak darbe indiriyor. Özel ekip, hakkında arama kararı bulunan eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç'i takibe aldı.

'FETÖ/PDY üyeliği'nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dinç'in, önce kayıtsız olarak saklandığı ev daha sonra yine kayıtsız çalıştığı iş yeri belirlendi. Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda Dinç'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa Dinç, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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FETÖ’cü eski Danıştay hakimi Mustafa Dinç yakalandı
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