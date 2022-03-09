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Giriş Tarihi: 9.3.2022 09:18

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-30 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-30 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 571 personelle 'Eren Kış -30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu' başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN KIŞ-30 (HAKKARİ-KAVAKLI) ŞEHİT J.ÇVŞ. MEHMET SANCAR" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (571) personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-30 Operasyonu başlatıldı
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