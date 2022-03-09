İl Başkanı Kabaktepe: Yemek sözü, tatil planı olanların ihmaline karşı belediyelerimiz teyakkuzda olsun

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meteorolojinin İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarısı üzerine AK Partili belediyelere ve teşkilat mensuplarına çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yaptığı açıklamada Kabaktepe, "Meteorolojinin uyarılarını dikkate aldık, önceden verdiğimiz tüm yemek sözlerini iptal ettik, İstanbul'da kar yağışı için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

KABAKTEPE: "ZORLU BİR HAFTA BİZİ BEKLİYOR"

İstanbul Teşkilatı'na seferberlik çağrısında bulunan Kabaktepe, "Tam da 'cemre düştü, soğuk havaları yolcu ediyoruz' diye düşünürken, meteorolojinin paylaştığı bilgi ile yeniden teyakkuza geçtik. Malumunuz, Perşembe günü itibari ile İstanbul'umuzda, yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Bu aylarda çok da alışık olmadığımız, çok zorlu bir hafta bizleri bekliyor. Geçtiğimiz kar yağışındaki kaostan tecrübe çıkararak, geçici olumsuzlukları ortadan kaldırma, şehrimize nefes, insanımıza destek olma gayreti göstermemiz gerekmektedir. AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak tıpkı geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi soğuk havaya aldırmadan kenetlenmek, evsiz insanlar başta olmak üzere hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri, sokakların neşesi kediler, köpekler ve kuşlar için seferber olmalıyız. Çünkü biz hep birlikte büyük bir aileyiz" dedi.

KABAKTEPE: "SORUMLULUK TAKSİMİ YAPMADAN ÇALIŞIN"

Önümüzdeki 5 günün kritik olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Şehrimizde, kar yağışı etkisini gösterdiği andan itibaren, rahmeti de zahmeti de, eşit şekilde pay etme hissiyatıyla her bir teşkilat mensubumuzu çaresizlere, yolda kalmışlara, gidecek yeri olmayanlara destek olmaya, yaren olmaya, yoldaş olmaya davet ediyorum. AK Partili 25 ilçe belediye başkanımızı, hiçbir ayrım ve sorumluluk taksimi yapmadan bütün yolların açık tutulması için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum. Bu kritik 5 gün boyunca ilçe merkezlerimizin açık, çay kazanlarımızın kaynar, sıcak çorbalarımızın her daim hazır olmasını ilçe başkanlarımdan hassaten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

KABAKTEPE: "ÖNCEDEN VERİLMİŞ YEMEK SÖZLERİNİZ VARSA İPTAL EDİN"

Halka hizmet etmenin önceden verilmiş yemek sözlerinden daha mühim olduğunu belirten Kabaktepe, sözlerine şu şekilde devam etti: "Önceden yemek sözümüz vardı, tatil planlarımız yapılmıştı gibi açıklamalarla, bütün uyarılara rağmen, öngöremeyen, çözüm üretemeyen, gerekli tedbirleri almayan, görevlerini ihmal edip 16 milyon İstanbulluya soğuk kış günlerinde adeta cehennemi yaşatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerini uyarıyorum. Tedbirinizi alın. Şayet, mücadeleden çekiniyor, korkuyor, ne yapacağınızı bilmiyor iseniz, hiç olmazsa işi; büyükşehrin geçmişten bugüne, yetişmiş, donanımlı, atacağı adımı bilen, şehri tanıyan, karla mücadele uzmanlarına bırakınız. Unutmayın İstanbul ve İstanbullular sahipsiz değildir."

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