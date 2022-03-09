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Giriş Tarihi: 9.3.2022 23:11 Son Güncelleme: 9.3.2022 23:12

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'dan ayrıldı

AA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara’dan ayrıldı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı kritik görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı. Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer uğurladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, İstanbul'a varmak üzere akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.

Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer uğurladı.

Uçağa binmeden önce İsrail'den basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Herzog, Başkan Erdoğan'ın kendilerini sıcak şekilde karşıladığını, yarın İstanbul'daki Yahudi cemaatiyle bir araya geleceklerini ve ardından Neve Şalom Sinagogu'nda ibadet edeceklerini söyledi.

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Türkiye'de 2 gün sürecek programının ilk gününde Ankara'ya gelen Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Herzog, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Herzog, Ankara programında son olarak Başkan Erdoğan'ın onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, yarın İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya gelecek.

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'dan ayrıldı
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