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Giriş Tarihi: 9.3.2022 19:33

Kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 ölü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 ölü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde seyir halindeki otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akçaabat ilçesi Salacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Yılmaz (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak araç ters döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilden savrulan genç sürücü Beytullah Yılmaz sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 ölü
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