Mersin’deki DEAŞ operasyonunda ABD ve Ürdün çifte vatandaşı tutuklandı

ABD Büyükelçiliğinden Terörle Mücadele Daire Başkanlığına bilgi verilmesi üzerine, ABD vatandaşı olan E. J. isimli şahsın Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifadesi alındı.

E.J.'nin alınan ifadesi doğrultusunda, çalışma başlatan Mersin polisi, eşi Lübnan asıllı ABD ve Ürdün vatandaşı olan Abu Malik Kod isimli M.A.L. isimli şahsın Mersin'in Akdeniz ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti.

Terörle Mücadele ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünde maaşlı olarak çalıştığı tespit edilen M.A.L. ve M.E.E. ile örgüt içinde internet üzerinden iletişim sağladığı Ö.E.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.L. tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.