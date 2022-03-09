Önce su şimdi de ulaşım! İzmir’de ulaşıma 3 ayda ikinci zam

İçme suyuna iki ayda yüzde 70'in üzerinde zam yapan ardından da içme suyu tarifelerini aylık üretici fiyat endeksine göre belirleme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer de kent içi toplu ulaşıma el attı. Belediyeyi içine düştüğü borç batağından çıkarmak için çareyi belediye hizmetlerine zam yapmakta bulan Soyer geçtiğimiz ocak ayında toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 40'lık zammın üzerine bu sefer de yüzde 38'lik zam yapma kararı aldı. Soyer'in zam yağmuru bununla da sınırlı kalmadı.

ULAŞIMA HER AY ZAM

Kısa adı UKOME olan ve büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi genel kurulunda alınan karar uyarınca toplu ulaşım araçlarına biniş ücretleri de her ay açıklanan TEFE ve TÜFE'ye göre otomatik olarak belirleme kararı alındı. Yapılan son zamla birlikte 4 lira 70 kuruş olan tam biniş 6 lira 50 kuruşa yükseldi. Zamlara gerekçe olarak da akaryakıt fiyatlarındaki artış gösterildi. Son zamla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına biniş ücretine 3 ayda yüzde 78 oranında zam yapmış oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA OY KULLANDI

UKOME Genel Kurulu gündemine gelen zam kararı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ret oyuna karşılık belediye kanadının lehte oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Önergenin genel kurulda kabul edilebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'li ilçe belediye başkanlarını da toplantıya çağırdı. Oylama sırasında ilçe belediye başkanları da zamdan yana oy kullandı.

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