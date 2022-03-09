Haberler Gündem Haberleri Önce su şimdi de ulaşım! İzmir'de ulaşıma 3 ayda ikinci zam
Giriş Tarihi: 9.3.2022 16:43 Son Güncelleme: 9.3.2022 17:01

Önce su şimdi de ulaşım! İzmir'de ulaşıma 3 ayda ikinci zam

ERTAN GÜRCANER
Önce su şimdi de ulaşım! İzmir’de ulaşıma 3 ayda ikinci zam

Elektrik zamlarını gerekçe göstererek içme suyundaki fiyat artışını aylık ÜFE rakamlarına bağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şimdi de kent içi toplu ulaşıma zam yapma kararı aldı. En son ulaşım araçlarına yüzde 40’a yakın zam gelmişti. Son gelen zamla birlikte 2 ayda toplu ulaşım araçlarına gelen zam miktarı yüzde 78’i geçti. Yapılan zamla birlikte 4.70 TL olan birinci biniş ücreti 6.5 liraya çıktı. Kısa adı UKOME olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınan karar doğrultusunda bundan böyle toplu ulaşım araçlarının ücret tarifelerinin de aylık olarak TEFE ve TÜFE’ye göre belirlenmesi kararlaştırıldı. Karar oy çokluğu ile alındı.

İçme suyuna iki ayda yüzde 70'in üzerinde zam yapan ardından da içme suyu tarifelerini aylık üretici fiyat endeksine göre belirleme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu sefer de kent içi toplu ulaşıma el attı. Belediyeyi içine düştüğü borç batağından çıkarmak için çareyi belediye hizmetlerine zam yapmakta bulan Soyer geçtiğimiz ocak ayında toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 40'lık zammın üzerine bu sefer de yüzde 38'lik zam yapma kararı aldı. Soyer'in zam yağmuru bununla da sınırlı kalmadı.

ULAŞIMA HER AY ZAM

Kısa adı UKOME olan ve büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi genel kurulunda alınan karar uyarınca toplu ulaşım araçlarına biniş ücretleri de her ay açıklanan TEFE ve TÜFE'ye göre otomatik olarak belirleme kararı alındı. Yapılan son zamla birlikte 4 lira 70 kuruş olan tam biniş 6 lira 50 kuruşa yükseldi. Zamlara gerekçe olarak da akaryakıt fiyatlarındaki artış gösterildi. Son zamla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına biniş ücretine 3 ayda yüzde 78 oranında zam yapmış oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA OY KULLANDI

UKOME Genel Kurulu gündemine gelen zam kararı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin ret oyuna karşılık belediye kanadının lehte oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Önergenin genel kurulda kabul edilebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'li ilçe belediye başkanlarını da toplantıya çağırdı. Oylama sırasında ilçe belediye başkanları da zamdan yana oy kullandı.

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Önce su şimdi de ulaşım! İzmir'de ulaşıma 3 ayda ikinci zam
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