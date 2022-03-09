Savunma Sanayii Başkanı Demir’den çarpıcı çıkış: Etrafımız ateş çemberi, başka alternatifimiz yok...

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'



İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak iddialı oldukları projelerde gençlerle yürümek istediklerini söyleyerek, "Önünüzün kapalı olduğunu düşündüğünüz zaman bizlere ulaşmaya çalışın. Önünüzün tıkalı olduğunuzu düşünmenizi istemiyoruz, öyle düşünürseniz bu bizim sorunumuz. Bir şeyler yapmak istiyorsanız, 'Biz donanımlı olmak istiyoruz ama şu bürokrasi bizi engelledi' diyorsanız bu, bizim sorumluluğumuz. Bunun altından kalkmak, önünüzü açmamız gerekiyor. Çeşitli yarışmalar ve projeler ile sizlerin önünü açacağız. Yaptığımız işler ile kendimizi göstermek, savunma sanayisinde yaptıklarımızla bunu göstermek istiyoruz. Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme noktasında çok kararlıyız, önemli adımlar attık. 'Dışa bağımlılık' diye bir kavram da aslında kabul etmiyoruz. Türkiye'nin stratejik ürünlerde 'dışa bağımlılık' diye bir lüksü olamaz, bu konuda kendimize yetmeliyiz" dedi.