Seydikemer Belediyesi’nden üniversite adaylarına destek

Muğla'da Seydikemer Belediyesi tarafından TYT'ye hazırlanan gençlere ders kitapları dağıtıldı. AK Parti'li Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Kapalı Spor Salonu'nda sınava hazırlanan gençlere kitap dağıttı. Gençlere değer verdiklerini ve desteklerinin süreceklerini belirten Başkan Otgöz, "Gençlerimizin eğitimine çok önem veriyoruz. Desteklerimiz devam ediyor. Seydikemer Kapalı Spor Salonumuzda TYT'ye hazırlanan öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, baskısı belediyemize ait kaynak ders kitaplarını Başkan Yardımcımız Mustafa Karakuş ile beraber dağıttık" ifadelerini kullandı.