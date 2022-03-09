Son dakika: 14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan ve Herzog’dan önemli açıklamalar

Türkler ve Museviler barış içinde yaşamanın en güzel örneğini vermişlerdir. Koronavirüs salgını ile birlikte dünayda nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Irkçılıkla mücadele konusunda kararlı ve ilkeli tutumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

DIŞİŞLERİ VE ENERJİ BAKANLARI İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

Ukrayna ve Filistin başta olmak üzere, güncel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu önemli ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum."