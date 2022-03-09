Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk mesaj: Çavuşoğlu sayesinde...
Giriş Tarihi: 9.3.2022 09:59 Son Güncelleme: 9.3.2022 10:10

SON DAKİKA: Kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk mesaj: Çavuşoğlu sayesinde...

SON DAKİKA: Kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’dan ilk mesaj: Çavuşoğlu sayesinde...

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin ev sahipliğinde ateşkes görüşmeleri gerçekleştirecek. Yarın Antalya'da yapılacak görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan açıklama geldi. Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek"
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SON DAKİKA: Kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk mesaj: Çavuşoğlu sayesinde...
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