Tansu Çiller’den Rusya-Ukrayna savaşı yorumu

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaşta, 14. güne girildi. Birçok şehrin havadan bombalandığı saldırılarda yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Türkiye'nin diplomatik çabalarının ardından iki ülkenin bakanları, Antalya'da görüşme kararı aldı. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller ise Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

BÜTÜN DÜNYA ETKİLENDİ

Tansu Çiller, şunları kaydetti:

Ukrayna'da yaşanan savaş bütün dünya için çeşitli olumsuz durumlara ve sonuçlara yol açan bir süreci başlatmıştır. İkinci haftasını tamamlamak üzere olan savaşın bir an önce sonuçlandırılıp kalıcı bir barışın sağlanması hepimizin arzusudur.

SAVAŞ BİTSİN

İki ülkenin bakanlarının yarın Antalya'da bir araya gelmesinden de bahseden Çiller, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü girişimleri çerçevesinde ve Dışişleri Bakanımızın temaslarına bağlı olarak 10 Mart Perşembe günü Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinin savaşın bitirilmesi yönünde hayırlı bir sonuca vesile olmasını diliyorum." dedi.

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