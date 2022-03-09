Valilikten kar ve buzla mücadeleye yönelik açıklama

İstanbul Valiliği İstanbul'da kar ve buzla mücadele çalışmaları kapsamında bilgi paylaşımında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 473 km'lik yol

ağında, 754 personel, 209 araç (68.000 ton tuz-130 ton solüsyon);

*ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 Km'lik yol ağında 117 araç, 215 personel (11.000 ton tuz-370 ton solüsyon);

*Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi 92 km'lik sorumluluk alanındaki 73 araç,170 personel (10.070 ton tuz-solüsyon 300 ton);

*İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk alanındaki 3.108 kilometrelik yol ağında; 87 nokta, 435 tim, 2.554 personel;

*İl Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki 23.014 kilometre yol ağında, 240 noktada; 373 trafik, Bin 917 asayiş ekibi ile toplam 24 bin 520 personel;

*Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımız 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel;

*AFAD (Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü), 207 personel, 78 araç görev yapacaktır.

*Kızılay ise 37 noktada; 160'ı gönüllü toplam 317 personel ve 90 aracıyla vatandaşlarımıza ikram hizmetinde bulunacaktır