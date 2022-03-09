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Giriş Tarihi: 9.3.2022 22:36

Valilikten kar ve buzla mücadeleye yönelik açıklama

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Valilikten kar ve buzla mücadeleye yönelik açıklama

İstanbul Valiliği kar ve buzla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği İstanbul'da kar ve buzla mücadele çalışmaları kapsamında bilgi paylaşımında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 473 km'lik yol
ağında, 754 personel, 209 araç (68.000 ton tuz-130 ton solüsyon);

*ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 Km'lik yol ağında 117 araç, 215 personel (11.000 ton tuz-370 ton solüsyon);

*Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi 92 km'lik sorumluluk alanındaki 73 araç,170 personel (10.070 ton tuz-solüsyon 300 ton);

*İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk alanındaki 3.108 kilometrelik yol ağında; 87 nokta, 435 tim, 2.554 personel;

*İl Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki 23.014 kilometre yol ağında, 240 noktada; 373 trafik, Bin 917 asayiş ekibi ile toplam 24 bin 520 personel;

*Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımız 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel;

*AFAD (Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü), 207 personel, 78 araç görev yapacaktır.

*Kızılay ise 37 noktada; 160'ı gönüllü toplam 317 personel ve 90 aracıyla vatandaşlarımıza ikram hizmetinde bulunacaktır

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Valilikten kar ve buzla mücadeleye yönelik açıklama
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