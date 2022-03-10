Anneleri 2.5 yıl sonra hatırladı!

Diyarbakır
'da
terör örgütü PKK'dan evlatlarını kurtarmak için tarihi bir eylem başlatan annelerin sesini 2.5 yıldan bu yana duymayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, şimdiye kadar ağzına bile almadığı evlat nöbetindeki anneleri bugün ziyaret etmeyi planlıyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP
'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak 263'e ulaştı. Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, 920 gündür annele karşı kayıtsız kaldı. Kılıçdaroğlu, bugün Diyarbakır'a yapacağı ziyaret programına evlat nöbetindeki aileleri de ekledi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun programında evlat nöbeti tutan anneleri ziyareti öncesinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın annesi Saniye Demirtaş
'ı ziyaret edeceği öğrenildi.
'NEDEN GÖRMEZDEN GELDİ?'
Evlat nöbetindeki anneler Kılıçdaroğlu'nun önce Demirtaş'ın annesini ziyaret edecek olmasına tepki göstererek, "HDP'ye kendini şirin gösterip Diyarbakır annelerine gelecek olması nedeniyle bu ziyareti samimi bulmuyoruz. Buraya gelirse neden bizi şimdiye kadar görmezden geldiğini soracağız" dediler. -