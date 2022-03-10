BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Diyalog ve arabuluculukla çözebilecek fırsatları bulmalıyız

Bu yılki konferansın Antalya Diplomasi Forumu'ndan hemen önce düzenlendiğine belirten Çavuşoğlu, "Bunun amacı, iki büyük ekinlik arasında bir sinerji kurmaktır. Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki teması 'diplomasiyi yeniden kodlamaktır'. Diplomasi barışçıl çözümler bulma kabiliyeti ve gücü dizginleyebilme sanatıdır" dedi.

'EN İYİ YOL ARABULUCULUK V EUZLAŞMA'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, barış ve istikrarın sürmesini sağlamanın, çatışma olmayacağı değil çatışmayla mücadele edebilecek yolları geliştirme anlamına geldiğinin söyledi. Bunu yapabilmenin en iyi yolun arabuluculuk ve uzlaşma olduğunuda belirten Bakan Çavuşoğlu, "Gelecek 3 gün içinde diplomasiyi yeni sınamalarla uyumlu hale getirmek için 'Diplomasiyi nasıl yeniden kodlayabileceğimizi' tartışacağız. Değişim, uluslararası politikaların ana sabitesidir. Yapmamız gereken şey değişimi tanımak ve kendimizi buna adapte etmektir." diye konuştu.

'ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK'

Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi çok kutuplu bir dünyanın var olduğuna söyledi. Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı sadece Avrupa'da değil dünyada çok şeyi değiştireceğini de belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çatışmalar dünya genelinde yükselişe geçti. Yaklaşık 2 milyar insan çatışma bölgelerinde yaşıyor. Çatışmalar gittikçe daha karmaşık bir hal alıyor. Maalesef uluslararası sistem yeni sınamalar ve değişen güvenlik çevresine uyum sağlayamıyor. Bunu tam olarak Ukrayna'daki silahlı çatışmada bir kez daha görüyoruz." dedi.

'İNSANİ TRAEDİLERE NEDEN OLUYOR'

Bakan Çavuşoğlu, meselelere realist bir açıdan yaklaştığını ve bir sorunu tedaviye başlamadan önce gerçek resmin teşhis edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çatışmalar insani trajediye neden olduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası istikrara zarar veriyor ve uluslararası sisteme güvensizliği artırıyor. Yine bir sözde dondurulmuş çatışma patladı ve kötülük ve ölüm getirdi. O zaman hepimiz sormalıyız. Barışın olmadığı bir çağda mı yaşıyoruz? Gücün üstünlüğü, dünyada hukukun üstünlüğü ve küresel normlara galip mi gelecek?" diye konuştu. Çavuşoğlu, diplomasinin rolünün sadece yangın söndürme seviyesine indirilmemesi ve diplomatik araçların kullanışlı güncel tutulması gerektiğini belirterek, "Erken uyarı, çatışmanın önlenmesi, kararlılık, arabuluculuğun burada mutlaka kendine yer bulması gerekiyor. Çünkü savaşın maliyeti her zaman barışın bedelinden daha büyüktür. Çünkü savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur" dedi.

'ULUSLAR ARASI DESTEĞE BAĞLI'

Konferansa video mesajla katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son haftalarda Ukrayna'da ortaya çıkan trajedinin uluslararası barış ve güvenliği sarstığına dikkati çekerek, Ukrayna dahil olmak üzere dünya genelinde silahların sebep olduğu bu dayanılmaz acıların sona erdirilmesi için ortak arabuluculuk çabalarının daha fazla devreye sokulması gerektiğini ifade etti.

KARARLI OLUNMALI

Barışın sağlanabilmesi için bölgesel mekanizmaların öneminin altını çizen Guterres, "Ortaya çıkan olumsuz koşullara cevap verebilmek için yaratıcı ve kararlı olmalı, çatışmaları diyalog ve arabuluculukla çözebilecek fırsatları bulmalıyız. Birlikte çalıştığımız üye devletler, bölgesel organizasyonlar ve sivil toplum gibi ortaklarımızla çalışmaya devam etmeliyiz. Arabuluculukta başarı ancak uluslararası desteğe ve siyasi birliğe bağlıdır." şeklinde konuştu.

RUSYA GÜÇ KULLANMAYI TERCİH ETTİ

Konferansa videodan yaptığı konuşmayla katılan AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid de dünya genelinde milyonlarca insanın göç ettiğini, insani krizlerin büyüyerek devam ettiğini belirterek NATO, ABD ve AGİT gibi kurumların diyalog kurma çağrılarına rağmen Rusya'nın diyalog yerine güç kullanmayı tercih ettiğini, buna karşılık diyalog ve arabuluculuk gibi çözüm yollarının asla tükenmeyeceğini vurguladı. Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki çatışmaların sona ermesi için ellerindeki tüm imkanları kullanmaları gerektiğine dikkat çeken Schmid, "İlerleme sağlamak isteyen taraflar için arabuluculuk oldukça etkili bir araç olacaktır. Bu tip çabalara hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var." dedi.