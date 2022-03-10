Dünya Antalya’ya odaklandı! Lavrov, Kuleba ve Çavuşoğlu bir araya geliyor

Antalya'da başlayan "Antalya Diplomasi Forumu" (ADF) öncesi Türkiye'nin ev sahipliğinde savaşın tarafları Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Mevlüt Çavuşoğlu bir araya gelecek. Olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı görüşme öncesi ve sonrasında bölgede 2 bin polis ve jandarma kuş uçurtulmuyor. Antalya Havalimanı ile formun yapılacağı Belek Turizm Merkezi arasındaki 42 kilometrelik mesafede jandarma ile polis ekipleri her metresinde özel güvenlik önlemleri aldı. Belek Turizm Merkezi'ndeki tüm kavşaklar tutuldu.
3 BİN KİŞİ KATILACAK
Belek Turizm Merkezi'nde özel kongre merkezinde Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan, 42 uluslararası sektör kuruluş temsilcisi 334 gazeteci olmak üzere toplam 3 bin kişi katılacak. Rusya - Ukrayna savaşı nedeni ile dünyanın kalbi Antalya Diplomasi Forumu" (ADF) formda atacak. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları saniye saniye takip edecek. Onlarca televizyon gelişmeleri canlı verecek.
BÖLGEDE KUŞ UÇURTULMADI
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile günler öncesinden güvelik güçleri ve keskin nişancılar en küçük bir olumsuzluğa karşı alarma geçirildi. Polis ve jandarma ile birlikte uzman güvenlik köpekleri de görev yapıyor. Formun yapıldığı Belek Turizm Merkezi'nde keskin nişancılar, özel harekat mensupları, bomba uzmanı köpekler görev yapıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen atış eğitmeni komiser Nisa Aydın'da formda görevlendirildi.
EN BÜYÜK TANITIM
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise turizm sektörü olarak böyle bir organizasyonun Antalya'da yapılıyor olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Geçen yılki forumun son derece verimli geçtiğini belirten Yağcı, dünya liderlerinin küresel salgında dahi turizm alanında verilen hizmetin, yiyecek ve içeceğin kalitesinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gördüklerini kaydetti. Antalya'nın bir dünya kenti olduğunu belirten Yağcı, "Antalya, G20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere bugüne kadar uluslararası alanda pek çok organizasyona ev sahipliği yapmış tecrübeli bir kent. Antalya Diplomasi Forumu da bunlardan biri. Dünya liderlerini buluşturan bir etkinliğin 'turizmin başkenti' Antalya'da yapılıyor olması turizme de ciddi katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Yağcı, turizm sektörü olarak forumun ileriki yıllarda da devam etmesini temenni ettiklerini kaydederek "Antalya her milletten insanın huzur içinde tatil yapabildiği bir kent. Diplomasi forumunun da böyle bir kentte gerçekleştiriliyor olması dünyaya verilen bir mesajdır" dedi.