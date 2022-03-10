Dünya Antalya’ya odaklandı! Lavrov, Kuleba ve Çavuşoğlu bir araya geliyor

EN BÜYÜK TANITIM

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise turizm sektörü olarak böyle bir organizasyonun Antalya'da yapılıyor olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Geçen yılki forumun son derece verimli geçtiğini belirten Yağcı, dünya liderlerinin küresel salgında dahi turizm alanında verilen hizmetin, yiyecek ve içeceğin kalitesinin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gördüklerini kaydetti. Antalya'nın bir dünya kenti olduğunu belirten Yağcı, "Antalya, G20 Liderler Zirvesi başta olmak üzere bugüne kadar uluslararası alanda pek çok organizasyona ev sahipliği yapmış tecrübeli bir kent. Antalya Diplomasi Forumu da bunlardan biri. Dünya liderlerini buluşturan bir etkinliğin 'turizmin başkenti' Antalya'da yapılıyor olması turizme de ciddi katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Yağcı, turizm sektörü olarak forumun ileriki yıllarda da devam etmesini temenni ettiklerini kaydederek "Antalya her milletten insanın huzur içinde tatil yapabildiği bir kent. Diplomasi forumunun da böyle bir kentte gerçekleştiriliyor olması dünyaya verilen bir mesajdır" dedi.