FETÖ’cü eski Danıştay hâkimi yakalandı

ANKARA Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üyelerini tek tek yakalayıp darbe indiriyor. Özel ekip, hakkında arama kararı bulunan eski Danıştay Hâkimi Mustafa Dinç
'i takibe aldı. 'FETÖ/ PDY üyeliği'nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dinç'in, önce kayıtsız olarak saklandığı ev daha sonra yine kayıtsız çalıştığı işyeri belirlendi. Ekipler, işyerine düzenledikleri operasyonda Dinç'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa Dinç, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu
'na teslim edildi.