Gücü elinde bulunduranlar zulme sessiz kaldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti
Grup Toplantısı'nda Ukrayna
'daki işgalle ilgili uluslararası kurumlara ve Batı
ülkelerine sert eleştirilerde bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:
ANTALYA'DAKİ GÖRÜŞME KALICI ATEŞKESE KAPI ARALASIN:
Ukrayna'da aralarında sivillerin de olduğu binlerce insan hayatını kaybetti. En büyük acıyı hep çocuklar ve kadınlar çekiyor. Bir bavula sığdırdıkları eşyalarıyla hayata tutunmaya çalışan siviller, bize ve tüm insanlığa savaşların gerçek yüzünü hatırlatıyor. Bizim gibi çatışma bölgelerine komşu ülkeler, insani ve ekonomik bakımdan çok ağır yükleri omuzlarken, güya gelişmiş, güya zengin devletler âdet yerini bulsun kabilinden yayınladıkları kınama mesajları dışında zulme ses çıkarmadılar. Bu vicdansızlıktır. Bu vicdansızlıktan ne yapıp yapıp biz barışın çocuklarını yeniden inşallah ihya etmeliyiz. Türkiye
duruşuyla, merhametiyle insanlığın yüz akı olurken, ağızlarını her açtıklarında insan haklarından bahsedenler sınıfta kalmıştır.
Görevi küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak olan kuruluşlar, maalesef kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler? Hani geldiler mi? Gerekli desteği verdiler mi? Hayır. Sadece bol bol nasihat çekiyorlar. Herhangi bir insani destek yok. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar, tam 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyor. Türkiye olarak bu acıyı bir an önce dindirmeyi hem insanlığımızın hem de komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Mazlumları dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin ne insaniyetle ne de medeniyetle hiçbir bağı yoktur. Antalya
'daki görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum.
BİZİ DE TEHDİTLE, ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR:
Ülkemizin bölgeye istikrar ve güven getirmeyi amaçlayan operasyonlarını da engellemeye çalıştılar. Bu süreçte sadece yalnız bırakılmadık, pek çok tehdide, şantaja, ambargoya da maruz kaldık. Teröristleri silahla desteklediklerini gördük. Buna Amerika, Avrupa dahil.
AVRUPA'DAKİ FAŞİSTLERİN CADI AVINI KABUL ETMİYORUZ
Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, Rus edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Almanya'da filarmoni orkestrası şefinin görevine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkadaşı olduğu için son verildi. Böyle saçmalık olur mu? Avrupa'nın bazı ülkeleri ve İtalya'da Dostoyevski'nin eserlerine yasak getirildi. Bunun, tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagu'dan ne farkı var? Bu faşist uygulamalar Ukrayna halkının meşru mücadelesine de gölge düşürmektedir.
28 ŞUBAT İTTİFAKI BİZİ GÜLDÜRÜYOR
Seçime artık 15 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre kaldı. Partimizi sandıktaki 16. zafere hep birlikte hazırlayacağız. Karşımızda kendine bile hayrı olamayan bir CHP var. Şimdi de 28 Şubat İttifakı kurdular. Ortaya çıkan fotoğraf bizi motive etmek yerine güldürüyor. Sizin yaptığınız çalışma için parlamentoda şu anda yeter sayınız var mı? Böyle bir şeyi şu anda bu parlamentodan çıkarmanız mümkün mü? Değil. Bu gülünç ortaoyunu bile tek başına karşımızdakilerin milleti nasıl kandırmaya çalıştığını göstermeye kâfidir.
ENFLASYON ÜLKEMİZE MAHSUS DEĞİL
Küresel emtia fiyatlarındaki aşırı artışların ülkemize yansımalarından kaynaklanan bir hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız. Enflasyon ülkemize mahsus bir durum değil. Gelişmiş ülkeler de aynı sıkıntılarla boğuşuyor. Dün patates- soğan üzerinden, salgın döneminde alınan tedbirler üzerinden, bugün yağ üzerinden ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışanlar yine bunlardır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır. CHP dün neyse bugün de odur, yarın da aynısı olacaktır
VATANDAŞIMIZIN LEHİNE NE VARSA ONU HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Önümüzdeki dönemde de arz güvenliği ve fiyat istikrarı için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Bunları yaparken de mali disiplinden taviz vermiyoruz. Her konuda vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.