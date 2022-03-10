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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Herzog’dan sonra Aliyev, Miçotakis ve Scholz da Türkiye’ye geliyor

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Herzog’dan sonra Aliyev, Miçotakis ve Scholz da Türkiye’ye geliyor
Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 20'yi aşkın devlet başkanıyla görüşmeler yapmasının ardından Türkiye'de diplomasi trafiği yoğunlaştı. Dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretinin ardından bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'ya gelecek. 13 Mart Pazar günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan'ı ziyaret edecek ve iki lider öğle yemeğinde bir araya gelecek. 14 Mart Pazartesi günü ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak. Scholz'un, Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi. Bu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
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Herzog’dan sonra Aliyev, Miçotakis ve Scholz da Türkiye’ye geliyor
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