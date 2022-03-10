Herzog’dan sonra Aliyev, Miçotakis ve Scholz da Türkiye’ye geliyor

Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 20'yi aşkın devlet başkanıyla görüşmeler yapmasının ardından Türkiye
'de diplomasi trafiği yoğunlaştı. Dün İsrail
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
'un ziyaretinin ardından bugün de Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, Ankara
'ya gelecek. 13 Mart Pazar günü Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis
, Erdoğan'ı ziyaret edecek ve iki lider öğle yemeğinde bir araya gelecek. 14 Mart Pazartesi günü ise Almanya
Başbakanı Olaf Scholz
, Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak. Scholz'un, Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi. Bu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.