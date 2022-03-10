JASAT suçlulara göz açtırmıyor

Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten Adam Öldürme" ve Siverek Sulh Ceza Hakimliğinde "Dikili Ağaç Fidan veya Bağ Çubuğuna Zarar Vermek" suçlarından arama kaydı bulunan A. Ç. (29) şahıs Bucak Jandarma Karakolu ekiplerinin de destekleriyle Siverek İlçe Jandarma komutanlığına bağlı JASAT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.Ç. isimli zanlı Jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine gönderildi.