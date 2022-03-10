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Giriş Tarihi: 10.3.2022 19:47 Son Güncelleme: 10.3.2022 19:51

İstanbul'da kar alarmı verildi yollar boş kaldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da kar alarmı verildi yollar boş kaldı

İstanbul genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıları dikkate alan vatandaşların toplu taşıma aracına yönelmesiyle birlikte yollar adeta boş kaldı.

Hafta içi olmasına rağmen İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğunun yüzde 13'e kadar düştüğü görüldü.
Meteoroloji tarafından kent geneli için Aybar kar fırtınası turuncu alarmı kar yağışı uyarıları yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardında 24 Ocak'ta etkisini gösteren kar yağışıyla beraber trafikte benzer manzaralar yaşanmaması adına resmi kurumlar ve okullarda tatil ilan edildi. Uyarıları da dikkate alan vatandaşlar özel araçlarıyla dışarı çıkmayarak toplu taşıma araçlarına yöneldi. İBB verilerine göre, hafta içi olmasına rağmen mesai saati çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 13 seviyelerinde olduğu görüldü.

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İstanbul'da kar alarmı verildi yollar boş kaldı
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