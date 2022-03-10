Lütfen bana ve diğer Ukraynalı çocuklara geleceğini geri verin

Turist rehberi Catherina Vovk
, çocuklarıyla birlikte Rus
işgali altındaki Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'den ayrılarak zorlu bir yolculukla Marmaris'e geldi. Vovk'un 12 yaşındaki kızı Vlada 'Babamdan ayrıldık. Eğitimim yarım kaldı. Geleceğim karardı. Tüm dünyaya sesleniyorum. Lütfen bana ve benim gibi diğer Ukraynalı çocuklara geleceğini geri verin. Ülkemdeki çocuklar için barış istiyorum" dedi. Bomba sesleri nedeniyle hâlâ yaşadıkları şoku atlatmaya çalışan çocuklarını teselli eden anne Catherina Vovk da 'Türkiye bize çok yardımcı oldu. Aklımız ülkemizde, eşimde. Umarım aile olarak yeniden bir araya geliriz' dedi.