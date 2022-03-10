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Giriş Tarihi: 10.3.2022 21:02

Metrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Metrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce sürüklendikten sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yolcu yaralandı.

Fatih T. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 18. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 160 metre sürüklenen otomobil, karşı şeride geçtikten sonra durabildi. Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yolcu, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Lastikleri parçalanan ve adeta hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Metrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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