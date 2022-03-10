Metrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Fatih T. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 18. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 160 metre sürüklenen otomobil, karşı şeride geçtikten sonra durabildi. Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yolcu, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Lastikleri parçalanan ve adeta hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.