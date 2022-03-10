Metrobüs durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

Eyüpsultan Ayvansaray metrobüs durağında meydana gelen olayda turnikelerden ücretsiz geçmek isteyen iki kişi, durağın güvenlik görevlisinin engel olmak istemesiyle kavga çıkardı. Turnikeden biletsiz geçmek isteyenlerle güvenlik görevlisi N.Y. ile tartışma esnasında şüphelilerden biri yanında bulundurduğu bıçakla görevliyi karın boşluğundan bıçakladı. Şüpheliler olayın ardından metrobüse binerek uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.Y. olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin S.K. ve İ.K. olduğunu tespit etti. Ekipler adres tespitinin ardından Küçükçekmece'de bulunan adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.K. gözaltına alırken, diğer şüpheli İ.K.'yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

