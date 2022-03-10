Muğla’da Mart ayında kar sürprizi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısından sonra Muğla'da kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde başlayan kar yağışı giderek etkisini artırdı. Menteşe'nin yüksek kesimlerinde mahallelerinde kar kalınlığı arttı. Muğla kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı bölgesindeki yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için teyakkuza halinde. Yatağan ilçesindeki etkili kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tatil kararı alındı. Kavaklıdere ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle orta dereceli okullar tatil edildi. Bazı vatandaşlar kendini dışarı attı, karın keyfini çıkardı.