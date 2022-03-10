Sahte rapor çetesinde 67 kişi adliyeye sevk edilecek

Alınan bilgiye göre usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istarahat sağlık raporu alınmasını sağladığı belirlenen bir grup polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da aralarında bulunduğu toplam 91 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 91 şüpheliden 26'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 67 şüpheli ise Gebze Adliyesine sevk edilecek.