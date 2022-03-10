Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa sınırında saldırı girişimi! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.3.2022 15:53 Son Güncelleme: 10.3.2022 15:53

Şanlıurfa sınırında saldırı girişimi! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında saldırı girişimi! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa sınırında saldırı girişimi! 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA