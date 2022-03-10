Şanlıurfa’da polisleri şehit eden zanlı suç makinesi çıktı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u kendisini takip ettikleri sırada silahla vurarak şehit eden zanlı Mehmet A.'yı yakalamak için başlatılan geniş çaplı çalışma sürüyor.