Şanlıurfa’da polisleri şehit eden zanlı suç makinesi çıktı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u kendisini takip ettikleri sırada silahla vurarak şehit eden zanlı Mehmet A.'yı yakalamak için başlatılan geniş çaplı çalışma sürüyor.
Polisleri silahla vurduktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtığı belirlenen zanlı Mehmet A.'nın birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe nüfusuna kayıtlı 1982 doğumlu olan Mehmet A. 22 yaşında iken cinayet işlediği öğrenildi.
Mehmet A. 2004 yılında girdiği cezaevinde 9 yıl kaldı.
2013 yılında cezaevinden tahliye edilen Mehmet A.'nın cinayet, adam yaralama, tehdit, gasp, hakaret, mala zarar verme gibi onlarca suçtan kaydının olduğu öğrenildi.Saldırıda yaralanan polis şehit oldu