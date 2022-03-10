Son dakika: Bakan Karaismailoğlu’ndan karla mücadele açıklaması: Teyakkuz halindeyiz

ARKADAŞLARIMA ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Cumartesi günü saat 18.00 ile pazar sabah 06.00 arasında sıkıntılı bir durum gözüktüğünü ancak tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün arkadaşlarımız nöbetteler. Onun içinde tedbirlerimiz aldık. Ekiplerimiz Türkiye genelinde 7/24 görevlerinin başında. Havayolu, karayolu ve demiryollarında özverili bir mücadele var. Ayrıca havayollarında yaşanabilecek gecikme için ek tren seferleri koyduk. Vatandaşlarımız hızlı trenleri de tercih edebilirler. Söylediğim gibi şu an için planlanan uçuşlarda sıkıntımız yok. Bütün arkadaşlarımıza, İstanbul Havalimanı'nda, valilikteki, karayolları genel müdürlüğümüze, AFAD, Kızılay ekiplerimize, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza büyük özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bizlerde onlarla beraber inşallah pazar günü akşama kadar süreci takip edeceğiz. İnşallah bu süreci bir sıkıntı görmeden atlamanın çabası içinde olacağız"