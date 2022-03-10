SON DAKİKA: Polislerimizi şehit etmişti! O hain ölü ele geçirildi...

Şanlıurfa'da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan isimli hain ölü olarak ele geçirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. Soylu, "2 kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.