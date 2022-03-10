SON DAKİKA: Polislerimizi şehit etmişti! O hain ölü ele geçirildi...

Şanlıurfa'da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan isimli hain ölü olarak ele geçirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. Soylu, "2 kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.
POLİSLERİMİZİ ŞEHİT EDEN HAİN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Şanlıurfa'da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan isimli hain, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü operasyonu ile ölü ele geçirildi.
SOYLU'DAN PAYLAŞIM: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.
İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 10, 2022
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
TAM BİR SUÇ MAKİNESİYDİ
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe nüfusuna kayıtlı 1982 doğumlu olan Mehmet A. 22 yaşında iken cinayet işlediği öğrenildi. Mehmet A. 2004 yılında girdiği cezaevinde 9 yıl kaldı. 2013 yılında cezaevinden tahliye edilen Mehmet A.'nın cinayet, adam yaralama, tehdit, gasp, hakaret, mala zarar verme gibi onlarca suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
'DUR' İHTARINA UYMAYARAK ATEŞ ETTİLER: 2 POLİS ŞEHİT OLDU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istemişti.
Otomobilde bulunan 2 şüpheli, polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralanmıştı. Yaralı polis memurlarının telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralı polisler Cemal Bozkurt ve Abdullah Yasir Binici şehit olmuştu.