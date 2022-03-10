TBMM Kadına Şiddet Araştırma Komisyonu’nda çarpıcı öneriler! Boşanmada bekle bir yıla indirilsin

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilen Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetler Araştırma Komisyonu raporunda çarpıcı öneriler yer aldı. Önerilerden bazıları şöyle:

ERKEKLER DE KATILSIN

Erkeklerin şiddetle mücadeleye katılımlarını sağlanmalı.

ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ

Şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimi vermeli. Alkol ve madde kullanımını şiddeti tetiklediği için şiddet geçmişi bulunan kişilerin alkol ve uyuşturucu madde kullanımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

BOŞANMA DAVALARI

Boşanma davları hızla sonuçlansın. 3 yıllık bekleme sürece 1 yıla indirilsin. Dava sırası ve sonrasında ayrılmış eşlere her türlü psikolojik, ekonomik, sosyal ve tıbbi destek verilsin. Mal paylaşımı ve boşanma davaları sürenin kısaltılması için ayrı yapılsın. Eş ve eski eşe yönelik şiddet ve cinayetlerdeki ceza arttırıcı hüküm tüm vakaları kapsayacak şekilde genişletilsin.

SİLAHLARA SINIRLAMA

Ruhsatsız av tüfeği edinilmesinin önüne geçilmesi ve av tüfeği ile işlenen şiddet olaylarının gerekli önlemler alınsın.

ZORLAMA HAPSİ

Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarında zorlama hapsinin etkin olarak uygulanabilmesini teminen gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

RUH SAĞLIĞI YASASI

"Şiddetsiz bir toplum"un inşasına katkı sunacak Ruh Sağlığı Yasası hazırlanmalıdır.

DİZİLERE VE HABERLERE DİKKAT

Televizyon programları ve özellikle dizilerde, şiddete karşı yasal başvuru hakları konusunda bilgilendirme yapılsın. Haberde şiddet gösteren saldırganın kendi sözleriyle kendini aklar nitelikteki ifadelerine yer verilmemeli. Kurgusal yapımlarda kadının iyicil temsili sağlanmalı, kalıplaşmış tipolojilere dair toplumsal ön yargıların medya içeriklerinde tekrarlanması yoluyla kültürel olarak yeniden üretilmesinin önüne geçilmelidir.

KADIN VÜCUDU

Reklamlarda ve genel olarak ticari iletişim yayınlarında; kadın vücudunun bir ticaret unsuruna indirgenmesinin, arzu nesnesi olarak sunulmasının önüne geçilmelidir.

ÇOCUKLARIN OYUNLARA ERİŞİMİ

Çocukların oyun karakterleri ile özdeşim kurma ve şiddeti normalleştirme riskleri artmakta olduğundan şiddet içerikli dijital oyunlara yönelik koruyucu önlemler alınmalı.

EVLİLİK DERSİ

Evlenecek çiftlere sevgi, saygı, hoşgörü, eşitlik, dayanışma, adalet, aile içi işbölümü, aile sorumlulukları, etkili iletişim, çatışma çözme becerileri, ebeveynlik ve yasal sorumluluklar gibi konuları içeren evlilik öncesi eğitim programları yaygınlaştırılsın.