Alanya’da feci kaza:1 ölü

Olay dün Güllerpınarı Mahallesi'nde saat 12.00'de Harmandalı Sokak üzerinde meydana geldi. D.I. (59) idaresindeki taksi, Baki Dolu (52) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalta savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Servisine

bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Baki Dolu'ya ilk müdaheleyi yaptıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz sürücüsü doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Dolu'nun cenazesi bugün saat 14.00'da Bademağacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.