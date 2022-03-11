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Giriş Tarihi: 11.3.2022 18:08 Son Güncelleme: 11.3.2022 18:38

Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

GÖRÜŞME 35 DAKİKA SÜRDÜ

Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti | Video

BAŞKAN ERDOĞAN, ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'YI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardında ikili görüşmelerine başladı.

Erdoğan, konakladığı otelde ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

ERDOĞAN, NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı görüşmenin ardından Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 35 dakika saat sürdü.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
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