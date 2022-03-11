Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti

ERDOĞAN, NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı görüşmenin ardından Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 35 dakika saat sürdü.