Başkent’te kaymakamlık sınavı operasyonu: Kaymakamlık sorularını alan 9 kişiye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün 2011 ve 2012 yıllarında 101. dönem ile 102. dönem kaymakam adaylığı sorularını önceden alarak örgüt mensuplarına verilmesi nedeniyle usulsüzlük yapılmasına yönelik soruşturma düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Operasyon kapsamında sınavlara ilişkin düzenlenen olağandışılık raporunda tespit edilen kriterlerin bir kısmına uyan, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıklarına, sınav dahil bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin beyanlar bulunan, ayrıca örgütün gizli haberleşme programı bylock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanarak örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, çeşitli kamu kurumlarında 3'ü görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5'i ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.