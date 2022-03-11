Beyoğlu’nda karla mücadelede gece gündüz devam ediyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Şehrin en yoğun ilçelerinden olan Beyoğlu'nda vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi, tüm birim ve ekipleri ile sahaya indi. Gece gündüz demeden tuzlama ve kürüme çalışmalarına aralıksız devam eden belediye ekipleri, Beyoğlu'nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda başarılı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalarda üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında da temizlenerek ilçede herhangi bir olumsuz durumun yaşanması önleniyor. Ekiplerle birlikte sahaya inen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yapılan çalışmaları bizzat koordine ediyor.





450 PERSONEL 45 ARAÇLA SAHADA

Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarda 450 personel görevlendirildi. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda 45 araç ile toplamda 120 ton tuz ve 100 ton solüsyon stoku kullanılıyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra karla mücadele çalışmalarında 7/24 hizmet veren 444 0 160 numaralı destek hattı üzerinden gelen yardım taleplerine de ekipler kısa sürede müdahale ediyor.





SOKAKTA KALAN EVSİZLER BİLİM BEYOĞLU'NA VE KÜTÜPHANELERE YERLEŞTİRİLİYOR

Belediye ekipleri soğuk havada sokakta kalan vatandaşlara da yardım elini uzatıyor. Tespit edilen vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi'ne ait Bilim Beyoğlu'na ve ilçenin dört bir yanında faaliyet gösteren kütüphanelere yerleştiriliyor. Ekipler misafir ettiği vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında da bulunuyor. Ekipler ayrıca otobüs, minibüs, metro ve metrobüs duraklarında toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşlara da sıcak çorba ikram ediyor.





SOKAK HAYVANLARI DA İHMAL EDİLMİYOR

Beyoğlu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına da yetişti. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi evlerine mama takviyesi yaparken, park, bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi için düzenli olarak yem ve su bırakıyor. Hasta ve yaralı sokak hayvanları da barınaklara yerleştirilerek bakımları yapıldı.