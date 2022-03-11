Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş: “Özel halk otobüsü esnafımıza üç yılda aylık 20 milyonluk destek sağlıyoruz”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkmama kararına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yapmıştı. Yavaş, Ankara'da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafının ulaşım bedelinin en az sekiz lira olmasını talep ettiğini belirterek, "Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir" demişti.

AKTAŞ, TOPLU ULAŞIM ANLAYIŞINI VE YAPILANLARI ANLATTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise üç yılı aşkın süredir vatandaşlara söz konusu maliyetleri yansıtmamak ve toplu ulaşım esnafına da destek olmak amacıyla aylık yaklaşık 20 milyon lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Bursa'daki toplu ulaşımla ve toplu ulaşım anlayışıyla ilgili bilgileri resmi Twitter hesabından paylaşan Başkan Aktaş, videolu açıklamasında şunlara değindi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş: "Özel halk otobüsü esnafımıza üç yılda aylık 20 milyonluk destek sağlıyoruz" | Video

ÖĞRENCİLERE TOPLU ULAŞIM DESTEĞİ

"Değerli hemşerilerim, biliyorsunuz, 2017 yılından beri Bursa'mızın özellikle ulaşım konusundaki sorunlarına yakinen eğiliyor. Kalıcı çözümler üretmek için canla başla çalışıyoruz. Bu sorunları kalıcı bir şekilde çözecek olan problemlerimizi bir bir hayata geçiriyoruz hamdolsun. Öte yandan vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarında 2017 ile 2020 arasında başta öğrenci fiyatları olmak üzere birçok kez indirim yaptık. Böylece toplu ulaşımın aile bütçesindeki payını sürekli azaltmaya gayret ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana öğrenci dostu ulaşım anlayışını Bursa'mıza hâkim kıldık, kılmaya da devam ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimize 2022 yılının başından itibaren aylık 70 liralık abonman fiyatıyla biniş başına 44 kuruşa toplu taşıma imkânı sunuyoruz. Bu fiyatın büyükşehirler arasında Türkiye'deki en ucuz fiyat olduğunu altını bir kez daha çizmek istiyorum.



"ÜÇ YILDA AYLIK 20 MİLYONLUK DESTEK"

"Bundan üç yıl önce halk otobüsü işletmecisi esnafımızı destekleyerek Bursa'da yasal olarak ücretsiz ulaşım hakkına sahip vatandaşlarımızın yaşadığı olumsuzlukları sonlandırmıştık. Destek ödemelerini halen sürdürüyoruz. Aylık yaklaşık 20 milyon lira olarak sağladığımız bu destek ödemeleri sayesinde Bursa'mızda ulaşımda sefer aksamalarının önüne geçildi. Bu sayede, hem ücretsiz ulaşım hakkına sahip olan 65 yaş üstündeki büyüklerimiz hem de engellilerimiz ve yakınları ile şehit ve gazi yakınları hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadan rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabiliyor. Yanı sıra halk otobüsü esnafımız verdiği emeğin karşılığı olarak evine ekmek götürebiliyor."

"MALİYETİ YOLCULARA YANSITMADAN DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ!"

"Değerli hemşehrilerim, şunu samimiyetle bilmenizi isterim ki bugün benzer birçok büyükşehirde olduğu gibi Bursa'mızda da bir yolcunun taşınma maliyeti yaklaşık 8 lira civarındadır. Bu maliyetler belediyemize ait ulaşım şirketimizin otobüslerinde de özel halk otobüslerinde de aynı şekilde gerçekleşmekte. Biz, başından beri bu maliyetleri yolcularımıza yansıtmadan hem esnafımızı hem ulaşım şirketimizi destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz inşallah.

Bu desteklemeleri yaparken; sefer sayımızı da kapasitemizi de azaltmadık. Hizmet kalitemizi hep yukarıda tuttuk. Filomuzu güncellemeye devam ederek Bursa'da ulaşım hem ekonomik hem de sürdürülebilir kılmaya çabaladık. Hâlihazırdaki çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz."

"HİZMETİ AKSATMADAN SÜRDÜREN ESNAFA TEŞEKKÜRLER"

"Şu anda toplu taşımada yaşanan maliyet artışlarının iki önemli nedeni var: pandemi sonrası oluşan küresel enflasyona bağlı azalan yolcu talebi ve dünyada yaşanan Rusya-Ukrayna sorununun yansımaları. Biz bu günlerin de geçeceğini, birlikte bu sorunları aşacağımızı biliyoruz. Birlik ve dayanışma içinde ve omuz omuza bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız inşallah. Son olarak bu zorlu süreçte tüm artan maliyetlere rağmen hizmetlerimizi aksatmadan sürdüren esnafımıza, ulaşım çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, yürekten teşekkür ediyorum."