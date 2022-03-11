DİTAM Başkanının skandal açıklamalarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu sessiz kaldı!

SKANDAL AÇIKLAMA: HALKI EZME OPERASYONUDUR

Mehmet Vural, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, "Özellikle bu güneye ve Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyi) yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil, bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur." dedi.